Modena-Cosenza, Caserta: «Affrontiamo una squadra in salute»

Domani alle 14 il Cosenza giocherà in casa del Modena. Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Di seguito le sue parole raccolte da TifoCosenza.it:

«Una squadra che ha cambiato spesso sistema di gioco, anche in base all’avversario. Ha vissuto un momento non positivo, così come tutte le squadre. Ma nelle ultime due partite si è ripresa bene, un’ottima vittoria con il Parma e un grande pareggio con la Sampdoria. È una squadra che sta bene adesso, ha ritrovato quello che era mancato da qualche partita. Sappiamo che è una partita che avrà delle insidie. Ma a prescindere dall’avversario, quello che mi interessa è la mia squadra, che ha fatto una settimana di lavoro intenso e ha smaltito la delusione per il risultato con il Pisa. Pensiamo a fare una grande prestazione a Modena contro un avversario di tutto rispetto

Non dobbiamo pensarlo, troviamo una squadra in salute, che sta facendo un grande campionato, con elementi importanti. Noi dobbiamo pensare al nostro cammino e alla salvezza, se pensiamo ad altro arrivano i problemi. Pensiamo a fare le prestazioni e più punti possibile per arrivare alla salvezza. Un traguardo non scontato per nessuno, sia per chi parte per i playoff sia per chi parte per mantenere la categoria. È una partita che può dire tanto, ma non finisce in positivo o in negativo il campionato. Siamo molto distanti dalla conclusione, ci sono tanti punti in palio, dobbiamo cercare di ottenere il massimo da ogni partita»