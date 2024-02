Cremonese-Reggiana, Nesta: «L’importante è vincere, in qualunque modo»

Domani alle 14 la Reggiana di Alessandro Nesta giocherà in casa della Cremonese. Il tecnico degli emiliani ha parlato in conferenza stampa per presentare il match della 24esima giornata di Serie B. Ecco un estratto delle sue parole riportate da TuttoReggiana.com:

«Per me non bisogna alzare troppo l’asticella alla Reggiana: metterei la firma per fare i risultati ottenuti nell’ultimo mese e mezzo. Dobbiamo dare il giusto valore ai punti ottenuti, siamo una buona squadra con delle qualità ma a volte ci dimostriamo fragili. Se si vincono due gare di fila non bisogna pensare ai playoff per forza. Ora dobbiamo solo andare a Cremona per giocare come sappiamo fare, consapevoli delle difficoltà che affronteremo.

L’importante è vincere, in qualunque modo. La Cremonese è una squadra importante che si è rinforzata con giocatori di spessore e lotterà per la Serie A fino alla fine grazie alla lunghezza e alla qualità della propria rosa. Stroppa è stato un mio compagno di squadra, è un allenatore molto preparato e anche una persona molto divertente. Il pericolo numero uno da tenere d’occhio è Coda? Segna sempre contro le mie squadre, ma non solo a me…! Però ripeto: se non ci giochiamo le nostre chances il risultato diventa chiaro, tenendo la palla si rischia qualcosa ma abbiamo le armi per fare male. Bisogna andare a Cremona con entusiasmo dimenticando l’ultima partita. Avremo anche oltre mille tifosi a seguito, quindi speriamo di poter festeggiare qualcosa con loro a fine gara. Noi diamo sempre il massimo per ricreare momenti come quelli vissuti a Bari»