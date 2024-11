Modena, Catellani: «Esonero di Bisoli una sconfitta per tutti. Mantova? Sarà gara molto equilibrata»

Il direttore sportivo del Modena, Andrea Catellani, è intervenuto ai di Parlandodisport.it. Il ds si è soffermato dul momento della squadra ma anche sull’esonero di mister Bisoli.

«Cosenza? E’ positivo essere qui e avere dei rimpianti, sicuramente ne abbiamo più di qualcuno. E’ stata secondo me una partita interpretata bene, abbiamo creato tante occasioni ma siamo stati sfortunati in occasione dell’espulsione di Defrel. Credo sia stato un errore del Var, la fischiata live poteva starci ma era un episodio in cui intervenire e sistemare le cose. Sono comunque certo che alla lunga tornerà tutto indietro, c’è rammarico per non aver vinto ma siamo soddisfatti per la prestazione. Siamo stati bravi ad ottenere quattro punti contro Carrarese e Cosenza, due squadre in forma. Dopo il cambio di allenatore, era importante ripartire bene. Adesso siamo lì, il campionato è come sempre difficile ed equilibrato, ora è fondamentale avere quella continuità che fino ad ora abbiamo avuto poco e che servirà sul lungo periodo. Mandelli? Secondo me è stato molto intelligente nel cercare di dare subito un determinato equilibrio alla squadra, non è facile farlo subentrando a stagione in corso. Conosceva già l’ambiente, ha dato il suo tocco senza stravolgere tanto e con pochi cambiamenti siamo più pratici e solidi. Stiamo recuperando praticamente tutta la rosa e siamo quasi al completo, i ragazzi stanno tutti lavorando bene e siamo fiduciosi».

«Mantova? Sabato sarà una partita molto equilibrata, dobbiamo pensare a noi stessi e a continuare il nostro percorso di crescita, confermando quell’equilibrio visto nelle ultime due gare e cercando di esprimere quel livello di gioco che ancora non si è visto per diversi motivi. Nessuna vittoria esterna? Indubbiamente pesa, soprattutto a livello di numeri. In alcune trasferte meritavamo di portare a casa i tre punti, sono certo che prima o poi arriverà. Esperienza da direttore sportivo? Mi ritengo un professionista, le difficoltà o le gioie del mio lavoro fanno parte del percorso. Affronto tutto ciò con grande serenità, provando ad essere il più lucido possibile in ogni decisione. Dispiace per l’esonero di Bisoli, è stata per tutti una sconfitta ma sappiamo anche che viviamo e tifiamo tutti una squadra dove i risultati sono importanti e quindi bisogna prendere determinate decisioni. Fa parte del nostro lavoro, ogni scelta presa è per il bene del Modena».