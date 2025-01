Mister, vuole venire ad allenarci? Pronti, via: OFFERTA PER PAULO FONSECA | Contratto sul tavolo

Nuova ed importante offerta quella giunta a Paulo Fonseca: dopo il Milan il portoghese è pronto a ripartire

Un esonero è sempre un qualcosa di difficile da poter digerire. Lo sa benissimo Paulo Fonseca che, al triplice fischio finale del match contro la Roma in campionato, è stato liquidato con un semplice WhatsApp.

Un messaggio in cui lo hanno ringraziato per il lavoro che aveva svolto, sino a quel momento, con il Milan ma che era oramai arrivato il tempo di farsi da parte visto che non era più gradito.

Una mossa che, però, non ha trovato d’accordo la maggior parte dei tifosi che si sono schierati dalla sua parte. Gli stessi che, pochi giorni più tardi, sembra che lo abbiano già dimenticato con l’arrivo del connazionale Sergio Conceicao e subito vincitore del primo trofeo stagionale.

Fonseca, però, non ha alcuna intenzione di abbattersi. Anche perché sa che, da un momento all’altro, qualche offerta sul tavolo gli capiterà eccome. Proprio come quella che ha ricevuto pochissimi giorni dopo il suo esonero.

Fonseca, dopo il Milan è pronto a ripartire: importante offerta per il tecnico

Paulo Fonseca, poco dopo l’allontanamento da parte del “Diavolo”, avrebbe potuto seriamente ripartire da un nuovo club. E, soprattutto, da un altro Paese. La Premier League, infatti, sarebbe potuto diventare il nuovo campionato del tecnico lusitano. Per essere più precisi c’era il West Ham che sembrava seriamente intenzionata a convincere l’allenatore ad accettare la panchina e prendere il posto del suo collega licenziato, Julen Lopetegui.

Proprio quest’ultimo, in estate, sembrava essere ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan. A condizionare la scelta della società di via Aldo Rossi, però, una forte contestazione del tifo rossonero che si è letteralmente opposto all’arrivo dello spagnolo. Cosa che tra l’altro, appunto, non è mai avvenuto. Fonseca, però, avrebbe respinto l’offerta e ringraziato gli “Hammers” per averlo contattato. Il desiderio del mister è quello di non prendere altri impegni con società in questo momento della sua carriera.

Fonseca, dopo il Milan c’è subito un nuovo club: la risposta del tecnico

Possibile che una prossima avventura in panchina per Fonseca possa verificarsi a partire dalla nuova stagione. Anche perché il West Ham, dopo aver ricevuto il rifiuto dal tecnico portoghese, non ha voluto perdere altro tempo ed ha nominato la nuova guida.

Si tratta di Graham Potter che, dopo l’esperienza deludente al Chelsea nella stagione 2022-23, ritorna in pista questa volta con gli “Hammers”.