ELON MUSK SARÀ IL NUOVO PRESIDENTE: compra la squadra e vince la Champions al primo colpo | È tutto vero

Uno degli uomini più ricchi del pianeta è pronto ad approdare nel mondo del calcio: compra un club e vince subito la Champions.

Quando pensiamo ad uno degli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio inestimabile, di sicuro uno dei nomi che ci viene per primo in mente è quello di Elon Musk.

Il magnate sudafricano è proprietario di tantissime aziende, le quali fatturano miliardi di dollari ogni anno, e grazie ad esse possiede una ricchezza difficile da immaginare per noi comuni mortali. Ma in tutto ciò cosa c’entra con il calcio l’ad di Tesla?

Di recente fonti a lui vicinissime hanno affermato che Musk sia pronto ad approdare nel mondo del calcio. L’imprenditore infatti ha intenzione di comprare subito il club e portarlo in cima all’Europa e al mondo. La vittoria della Champions ormai sembra una cosa da niente.

Elon Musk approda nel mondo del pallone

La notizia nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo, e soprattutto ha fatto impazzire i tifosi del Liverpool. A quanto pare infatti Elon Musk sarebbe intenzionato ad acquistare i Reds. Nessun rumors o voce infondata però, visto che a commentare la cosa ci ha pensato anche suo padre, Errol Musk, che ai microfoni del Sun ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul tema.

”Non posso commentare questa notizia, altrimenti aumenteranno il prezzo! Sì, Elon ha espresso questo desiderio ma questo non significa che lo comprerà. Gli piacerebbe ovviamente. Lo vorrebbero tutti, anche io. Sua nonna è nata a Liverpool, abbiamo famiglia a Liverpool e abbiamo avuto la fortuna di conoscere diversi membri dei Beatles perché sono cresciuti con alcuni della mia famiglia”.

Il club inizia a sognare

Sebbene il Liverpool sia già un club storico, vincente e che nel corso degli ultimi anni, inclusa la stagione attuale, sta facendo benissimo, la notizia del possibile acquisto da parte di Elon Musk ha fatto sobbalzare i tifosi. Con una proprietà con un patrimonio del genere infatti ogni campagna acquisti diventerebbe una festa.

Musk di sicuro proverebbe a prendere i migliori calciatori in circolazione, tentando di concorrere con il Real Madrid, che a quel punto dovrebbe iniziare a grattarsi la testa. Chissà se davvero l’amministratore delegato di Tesla proverà ad acquistare i Reds, cambiando in qualche modo una volta per tutte la storia del calcio.