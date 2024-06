Mister, te la senti di allenarci? Marco Giampaolo ritorna in panchina alla grande | In Serie A da subito

Marco Giampaolo ha dato l’ok, il tecnico dopo due anni di stop è pronto a tornare in Serie A. Per lui è un ritorno a casa.

Sono passati quasi due anni dalla sua ultima gara in Serie A, da quel 2 ottobre 2022 e la sconfitta interna contro il Monza per 3-0 che gli era costata la panchina della Sampdoria. Un ritorno a Genova amarissimo per Giampaolo, che nella sua ultima parte di carriera non era riuscito a mettere in pratica quanto di buono aveva fatto in passato, tra Empoli e Sampdoria dal 2015 al 2019.

Negli occhi, Torino a parte, tutti hanno ancora gli occhi al fallimento in rossonero, una dinamica simile a quella che aveva portato all’esonero durante la sua seconda avventura in blucerchiato. Tante sconfitte a inizio campionato, e una squadra che sembra non digerire i complicati dettami tattici di un tecnico che sembrava pronto per l’élite del calcio, per uscire ridimensionato.

Questo, dopo diversi mesi di stop, potrebbe essere però l’anno buono per Giampaolo per riprendere ad allenare ad alti livelli. In Serie A infatti alcune squadre sono ancora alla ricerca di un allenatore, e due club su tutti avrebbero messo gli occhi sull’ex Milan per la prossima stagione. Adesso la palla passa al tecnico.

Chiamata dalla Serie A

Sarà un’estate di valutazioni importanti per Marco Giampaolo. L’allenatore ai box da quasi due anni, è probabilmente pronto per rimettersi in sella e scrollarsi di dosso la brutta etichetta che dal 2019 al 2022 lo ha accompagnato. Su di lui ci sarebbero due squadre interessate, la prima è l’Empoli, che vorrebbe dire un romantico ritorno in Toscana.

Gli azzurri dopo la salvezza last minut infatti non hanno ancora chiuso la trattativa con Nicola, e si starebbero guardando intorno. In queste ore si è fatto anche il nome di Giampaolo, che intanto potrebbe valutare anche altre destinazioni. Su di lui potrebbe piombare infatti il Cagliari, ormai orfano di Ranieri, ma tutto dipende da una trattativa.

Empoli tra Nicola e Giampaolo: e il Cagliari…

Il destino di Empoli, Cagliari, e quello di Giampaolo, potrebbero dipendere da un uomo: Davide Nicola. Il tecnico che ha appena messo la firma sull’ennesima salvezza impossibile infatti è chiamato a scegliere se continuare in Toscana o se liberarsi. Al momento l’allenatore e il club starebbero trattando la clausola del contratto che prevedeva il rinnovo automatico in caso di salvezza.

Qualora dovesse saltare, Nicola potrebbe andare a Cagliari, e se dovesse essere riconfermato allora i sardi potrebbero virare proprio su Giampaolo, per il più classico degli intrighi di panchine.