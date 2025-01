Mister Pioli, vengo da te: LASCIA IL MILAN e va in Arabia | Tutto fatto per giugno

Il calciatore rossonero è pronto a lasciare Milano per riunirsi al suo vecchio allenatore: a giugno l’affare diventa realtà.

Siamo ormai entrati nella fase finale di questa sessione di mercato invernale, e le squadre in questi ultimi giorni stanno provando in tutti i modi a chiudere le trattative che le vedono coinvolte. Sebbene la finestra attuale stia dunque andando lentamente in archivio, le società sono già al lavoro in vista della prossima estate.

E’ adesso infatti che queste programmano il futuro e iniziano a progettare le rose per l’annata successiva, cercando di cogliere al volo le occasioni, sia in entrata che in uscita. In casa Milan ad esempio, per evitare di incappare negli errori di programmazione commessi ancora quest’anno, si sta appunto già ragionando su questo.

Qualcosa dunque inizia a muoversi pesantemente per giugno. In particolare c’è una cessione che sta ormai per essere definita. Il calciatore rossonero è deciso infatti a raggiungere Stefano Pioli in Arabia Saudita, proprio all’Al Nassr, dove andrà a percepire un ricco ingaggio e consentirà al club sette volte campione d’Europa di incassare una cifra importante.

Addio Milan, un fedelissimo raggiunge Pioli

Come ben sappiamo nella stagione attuale Stefano Pioli si è unito all’Al Nassr, squadra araba in cui milita anche un certo Cristiano Ronaldo. E’ inutile dire che le risorse a disposizione di questo club sono davvero importanti, e il tecnico emiliano di conseguenza può acquistare quasi chiunque.

A tal proposito c’è un calciatore più degli altri che piace molto al mister, che ha già allenato al Milan. Stiamo parlando di Ismael Bennacer. Il centrocampista è stato uno dei fedelissimi di Pioli negli ultimi anni, soprattutto in quello dello scudetto, e per questa ragione lo prenderebbe volentieri con se anche in questa nuova esperienza. E dalle parti di Milanello non farebbero drammi in caso di addio.

Il Diavolo avalla la sua partenza

Dal canto suo la società rossonera lascerebbe andare ben volentieri il calciatore algerino, che negli ultimi anni ha passato troppo tempo ai box, diventando quasi una vera e propria incognita per la compagine milanese.

Allo stesso tempo poi la possibilità di incassare una buona cifra, tra i 20 e i 30 milioni di euro, ingolosisce non poco la società. Staremo a vedere come si evolveranno le cose nei prossimi mesi, ma l’impressione è che Bennacer dopo diversi anni di Milan è pronto a cambiare aria.