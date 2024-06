Mister, io sono prontissimo: lo dice a Spalletti e si allena al 150% | Titolare con la Svizzera

Il ct azzurro è diretto ad effettuare questo cambio di formazione, schierando nel match degli ottavi di finale il giocatore, in gran forma.

Manca sempre meno ormai alla partita valevole per gli ottavi di finale di Euro24 che si giocherà tra Italia è Svizzera. Le due formazioni arrivano al match in maniera molto diversa. Gli elvetici sono riusciti a passare il turno in scioltezza, e quasi non superavano il girone al primo posto battendo i padroni di casa della Germani. Infatti nel match con i tedeschi, questi sono riusciti a pareggiare solamente negli ultimi istanti della gara.

Lo stesso poi è accaduto agli azzurri, però nella situazione contraria. La nostra nazionale infatti ha pareggiato con la Croazia grazie ad un gol di Mattia Zaccagni arrivato al minuto 98, dunque a partita ormai conclusa. E senza di esso l’Italia non sarebbe riuscita a passare nemmeno come migliore terza, come riportato dai numeri dopo la conclusione degli altri gruppi.

Dunque sono situazioni e umori differenti per le due selezioni, che però hanno un unico obiettivo comune: approdare ai quarti. Anche se quanto accaduto nei giorni scorsi ha quasi destabilizzato i campioni in carica, il ct Luciano Spalletti ha dovuto raccogliere i cocci e sta motivando i suoi uomini per spingerli a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Ed è anche per questa ragione che l’allenatore è pronto a fare qualche importante cambio di formazione.

Il calciatore è prontissimo

Al momento è ancora difficile sapere con certezza quale sarà la formazione schierata dall’ex mister di Napoli e Inter. Tuttavia c’è un’impressione chiara e tonda che vorrebbe lo schieramento dal primo minuto di un calciatore che si sta allenando alla grande ed è pronto per fare il titolare.

Si tratta di Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Juventus, entrato benissimo nei pochi minuti che gli sono stati concessi contro i croati, è pronto a sostituire un Jorginho che fino ad ora è apparso pressoché impalpabile.

Gli altri cambi di Spalletti

Oltre a Fagioli però Spalletti dovrebbe optare per almeno altre due novità negli undici titolari da schierare contro gli elvetici.

L’assenza per squalifica di Riccardo Calafiori porterà allo schieramento dal primo minuto di uno tra Buongiorno e Mancini (Gatti è più indietro nelle gerarchie). Probabili cambi anche in attacco dove Chiesa è pronto a giocare di nuovo dall’inizio, a discapito di Darmian. Scalpita l’uomo decisivo Zaccagni, per rilevare Raspadori.