«Protocollo? Siamo Completamente adeguati a quelle che sono le normative, augurandoci che si possano aprire gli stadi in base alla capienza degli stessi. La Juventus ad esempio al 30%, quindi per noi sarebbe il minimo indispensabile perché i nostri tifosi sono e saranno numerosi. Ci auguriamo che venga riaperto perché in C come ha detto Ghirelli i tifosi sono fondamentali». Queste le parole rilasciate da Dario Mirri, presidente del Palermo, direttamente dal ritiro estivo di Petralia Sottana.