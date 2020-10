Nella giornata di oggi il presidente del Palermo, Dario Mirri, è intervenuto in diretta Facebook durante la quale ha risposto alle domande dei soci dell’azionariato popolare. Queste alcune delle sue dichiarazioni: «Stadio di proprietà? Io non sono amico di nessuno, con Orlando ho un ottimo rapporto personale. Il Comune di Palermo non riesce a risolvere questo problema, perché Palermo è forse l’unico caso al mondo con lo stadio su un terreno della Regione. Pare che il diritto per cui il comune ha costruito lo stadio è un diritto perenne. La sovrintendenza parlava dell’anello superiore da smontare, ma il suo parere è secondario rispetto all’interesse sociale dell’investimento. Questo stadio è un monumento, abbandonarlo per andare allo zen mi sembrava assurdo ma guardando le carte ho capito perché Zamparini voleva andarsene: per la sovrintendenza. Oggi per fortuna abbiamo saputo che è un problema a superabile. Lo stadio è ancora più importante di tutto il resto».