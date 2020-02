L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Dario Mirri, presidente del Palermo. Riassumiamo quei giorni di trattative con Foschi e De Angeli: come siete arrivati all’accordo notturno? «Il venerdì di Palermo-Brescia abbiamo passato il pomeriggio in studio senza firmare, neanche andai allo stadio. Loro dicevano di avere altre opzioni, ma di fatto tutto si sbloccò la domenica. Foschi mi chiamò la sera, io ero in pigiama pronto per andare a letto e mi disse che non avevano alternative. Andai subito a firmare e l’indomani alle 9 di mattina sbloccammo i pagamenti».