L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Dario Mirri, presidente del Palermo. Una parte di Palermo pensa, malignamente, che quei 2,8 milioni voglia recuperarli col Palermo… «Io di milioni voglio recuperarne 28, se è per questo. Sono convinto che il Palermo venga dopo le big italiane, io e Di Piazza crediamo fortemente nell’internazionalizzazione. Se il Manchester City ha ceduto il 10% delle quote per 490 milioni di sterline, vuole dire che tutto il club vale quasi cinque miliardi. Mettiamo che il Palermo possa arrivare a valere un centesimo del Manchester City, parliamo comunque di 50 milioni se lo portiamo in A. Quei 2,8 milioni sono una perdita assodata».