Intervenuto a Sky Tg 24, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo ha parlato della possibile introduzione di una nuova fascia di rischio per le regioni, la zona verde. Queste le sue parole:

«E’ stato proposto di inserire la zona verde per dare un segnale di speranza ai cittadini, proprio questa mattina il Comitato firmerà il parere da consegnare al ministro Speranza. Non possiamo permetterci il lockdown totale, necessario convivere col virus concedendo qualche riapertura al paese».





Nelle regioni in cui verrà applicata la zona verde dovrebbero riaprire cinema e teatri, insieme a piscine e palestre. Il coprifuoco non dovrebbe più essere in vigore, bar e ristoranti riprenderebbero i loro normali orari.

Per rientrare nella fascia di rischio più bassa, le regioni dovranno avere una percentuale di contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.