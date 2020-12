La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un blitz importante, infatti il nucleo operativo delle Fiamme Gialle ha chiuso una tv pirata con oltre 50mila utenti. Secondo quanto riporta “Sky tg 24”, la piattaforma pirata trasmetteva soprattutto partite di calcio, sono state denunciate tre persone per violazione della legge sul diritto d’autore e approfondimenti sono in corso per identificare “i singoli utenti destinatari dell’IPTV illegale. Adesso gli utenti rischiano condanne fino a 4 mesi per violazione del diritto d’autore.