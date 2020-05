Zlatan Ibrahimovic è tornato in Italia. Infatti, il fuoriclasse svedese è atterrato poco fa all’Aeroporto di Milano Malpensa: la sua prossima destinazione, come riporta alfredopedullà.com, sarà il centro sportivo di Milanello dove comincerà la sua quarantena di due settimane. Qui, lavorerà in maniera individuale.