Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, nonostante le numerose voci in questo ultimo periodo che vedrebbero Ibrahimovic destinato a lasciare il Milan, il finale sembra non essere ancora scritto. Ci sono alcuni nodi da sciogliere, il primo legato alla sua famiglia che vive in Svezia, con Ibra che sente il bisogno di stare più vicino alla moglie e ai figli. Per rimanere in rossonero, inoltre, l’attaccante dovrebbe accettare un ingaggio molto più basso e, soprattutto, la convivenza con il progetto giovani di Rangnick.