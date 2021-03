Settimana prossima torneranno le coppe europee. In campo anche le formazioni italiane, che cercheranno di passare il turno: Juventus, contro il Porto; o cercheranno di indirizzare al meglio la qualificazione: Milan e Roma negli ottavi di andata di Europa League.

Come si legge su “La Gazzetta dello Sport” in questo groviglio di restrizioni e blocchi il Milan di Stefano Pioli andrà all’Old Trafford per l’andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester United, così come sarà tutto normale anche per Olympiacos-Arsenal. Rangers in trasferta a Praga all’andata: per il ritorno tutto ancora incerto vista la situazione in Scozia.