L’edizione odierna di “Repubblica”, parla della possibile cessione del Milan. Stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbe una trattativa in corso tra Bernard Arnault e Paul Singer, con alcuni soggetti che avrebbero già in mano i documenti della due diligence (l’analisi dei conti della società) portata a termine per conto del miliardario francese. Ci sarebbero però ancora delle divergenze legate alla cifra complessiva (975 milioni di euro, oltre 300 dei quali “immobilizzati” per debiti e voci di bilancio da approfondire). Le recenti stime attribuiscono al Milan un valore appena superiore al mezzo miliardo, con la questione stadio che non aiuta certamente a migliorare la situazione, così come la prestazione di ieri.