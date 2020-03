Nelle ultime ore, è stato arrestato un ultras del Milan che nascondeva in un’abitazione della Brianza più di cinque chili di marijuana. Si tratta di un 37enne che era già stato colpito da due provvedimenti di Daspo, tra cui uno ancora valido, oltre ad alcuni precedenti per stupefacenti. Il primo Daspo gli fu dato in seguito agli scontri avvenuti il 1 aprile nell’area di servizio autostradale Cantagallo tra milanisti e napoletani in occasione della trasferta Catania-Milan, mentre il secondo per decisione del questore di Milano il 19 giugno 2015 (che scadrà il 18 giugno 2020) in seguito agli scontri avvenuti il 29 aprile 2015 in occasione di Milan-Genoa.