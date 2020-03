L’ultimo bilancio dei contagi da coronavirus in Italia comunicato dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della consueta conferenza stampa delle ore 18. Ci sono 33 guariti in più, 622 in totale. Ci sono 133 decessi in più rispetto a ieri, per un totale 366. Il numero dei positivi di oggi è di 1326 unità, per un totale di 6387 pazienti positivi: di questi 2180 in isolamento domiciliare, 3557 ricoverati con sintomi, 650 in terapia intensiva e sub intensiva. Il totale dei contagiati è di 7375 persone (compresi i guariti e le vittime).