Il Milan ha scelto l’allenatore per la prossima stagione, nonostante l’ottimo lavoro fatto da Stefano Pioli, i rossoneri hanno deciso di non confermarlo. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, il nuovo tecnico sarà Ralf Ragnick, ex allenatore del Lipsia, che oltre al ruolo da allenatore ricoprirà anche l’incarico di direttore tecnico. Ciò vuol dire che con ogni probabilità anche Paolo Maldini, attuale direttore tecnico del Milan, lascerà il club rossonero al termine della stagione.