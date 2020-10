Il Milan si muove sul mercato e gioca d’anticipo per i giovani svincolati dal Trapani Giuseppe Fili, difensore e Filippo Tolomello, centrocampista.

Entrambi classe 2002.





L’incontro di oggi tra il club rossonero e l’entourage dei due calciatori, come riporta “TMW”, ha consentito di limare i dettagli per un accordo di durata triennale. Il giorno delle firme è previsto per Lunedì o martedì.