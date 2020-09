Alcuni dei migranti che si sono tuffati dalla Open Arms, secondo quanto riporta “Repubblica.it” sono stati tratti e sono al porto di Palermo.

“Questa mattina – scrive una nota di Open Arms, mentre attendevamo istruzioni sulle modalità di sbarco davanti al porto di Palermo, 75 persone si sono gettate in acqua nel tentativo di raggiungere la costa a nuoto. Ora sono tutte in salvo, recuperate dalla Guardia Costiera italiana. Restano sulla nostra nave 188 persone, tra cui donne e ragazzi, nonché due bambini piccoli. Attendiamo di sapere quando e come potranno raggiungere terra”.