Dopo la nave ‘Azzurra’ in Calabria è in arrivo una nuova nave quarantena.

La conferma è arrivata via PEC dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dall’Interno, Michele di Bari: “L’impresa Grandi Navi Veloci si è aggiudicata il servizio di noleggio di unità navali per l’assistenza alloggiativa logistica e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo e, entro 24 ore da ieri, dovrà condurre la motonave ‘GNV Aurelia’ nel porto di Gioia Tauro”.

La notizia, come riporta “Fanpage.it”, è stata diffusa dalla presidente della Regione Calabria Jole Santelli.