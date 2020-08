Il Ministro dell’Interno Lamorgese in un’intervista al Corriere della Sera parla così dell’emergenza migranti nel nostro Paese: “Garantiremo la tutela della salute pubblica delle nostre comunità locali. Il governo non può permettersi di abbassare la guardia perché i dati epidemiologici, non solo quelli relativi agli stranieri, ci dicono che dovremo usare molta cautela nei prossimi mesi. Tutti i migranti che sbarcano sulle nostre coste sono sottoposti al test sierologico e poi al tampone. La quarantena è obbligatoria per tutti, ma prima di trovare posti dedicati il Viminale deve affrontare mille “no” che arrivano da comuni e Regioni. Ora, con una nuova gara, stiamo lavorando per una seconda nave da posizionare davanti alle coste calabresi. I 400 militari destinati in Sicilia e quelli dislocati in Friuli-Venezia Giulia svolgeranno un servizio molto importante per rafforzare i controlli già assicurati dalle forze di polizia. Con Tunisi abbiamo concordato per agosto un incremento di rimpatri sui voli bisettimanali già riattivati il 16 luglio dopo lo stop imposto dal lockdown”.