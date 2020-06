Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, quattro tunisini si sono allontanati dal centro Piano Torre Park Hotel ad Isnello, in provincia di Palermo, dove si trovavano in quarantena, fuggendo dalla finestra del bagno. Sono inevitabilmente scattate le ricerche nella zona da parte della polizia e degli uomini della forestale.

In merito all’accaduto, è intervenuto il sindaco di Agrigento Lillo Firetto: «Le scene viste al Villaggio Mosé, che comprensibilmente hanno allarmato la popolazione della zona, non devono più ripetersi. I vertici di governo, che hanno previsto le misure da adottare per i migranti, devono trovare soluzioni più idonee. Non può essere messa a repentaglio la sicurezza di una città che da molto più di un mese non registra casi di Covid 19».