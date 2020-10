Tre migranti si sono lanciati dalla nave quarantena Azzurra ormeggiata al porto di Augusta. Uno di loro, come riporta “Gds.it” in una nota, risulta disperso, gli altri due sono stati rintracciati dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dai militari della Capitaneria di porto.

Sono in corso le ricerche per trovare il terzo migrante ma, con il passare delle ore, si riducono le speranze di trovarlo ancora in vita.