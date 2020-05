Questa mattina l’ormai ex ds del Savoia, Marco Mignano, aveva comunicato il suo addio alla squadra campana tramite un ‘intervista. (CLICCA QUI). Le dichiarazioni non sono affatto piaciute al Savoia che ha voluto rispondere tramite un comunicato ufficiale, scrivendo: “L’U.S. Savoia 1908 specifica che il DS Mignano è un nostro tesserato fino al 30 giugno 2020 e che le interviste da lui rilasciate non sono state autorizzate nè concordate con la Società, pertanto il Sig. Mignano si assume la piena responsabilità dei contenuti delle stesse”.