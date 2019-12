Il giocatore dell’FC Messina, Francesco Miele, ha parlato a “Messinasportiva.it”, ecco le sue parole: «Mi trovo benissimo. Sono stato tra i primi a unirmi al Fc in estate e ho trovato una società seria che non ci fa mancare nulla. Il nostro obiettivo è ripagare la loro fiducia. Palermo e Savoia? La classifica dice che hanno fatto qualcosa in più ma non la guardiamo troppo. Il campionato è livellato e difficile».