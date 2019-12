Sono state rese note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata di campionato. Inter-Genoa sarà diretta da Luca Pairetto, figlio e fratello d’arte, dato che suo padre è Pierluigi, ex designatore, noto per le vicende di Calciopoli, e suo fratello Alberto lavora alla Juventus. I social in queste ore sono pieni di commenti che criticano apertamente la scelta di affidare un match dei nerazzurri allo stesso Pairetto. Ecco in basso un esempio: