Anche Michela Persico è risultata positiva al Coronavirus. La compagna del difensore Daniele Rugani, che probabilmente involontariamente le ha “trasmesso” il virus, è incinta e non nasconde di avere anche un po’ di paura. «Non riesco ancora nemmeno a parlarne – rivela a ‘Chi‘ – Ma al momento devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita».