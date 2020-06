Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Fabrizio Miccoli, ex attaccante del Palermo, ha commentato così la promozione in serie C dei rosanero: “Bentornati tra i professionisti. I miei più sinceri complimenti al Presidente Mirri, Rinaldo Sagramola e a tutti i tifosi per questo ritorno. ⁣⁣ Inutile dire che ci meritiamo altri palcoscenici ancora.. ma sono sicuro che torneremo presto dove ci compete”. Amauri, anche lui ex attaccante dei rosanero, ha commentato il post scrivendo: “Siii fratello”. In basso il post in questione.

Bentornati tra i professionisti. ❤️⁣⁣ ⁣⁣ I miei più sinceri complimenti al Presidente Mirri, Rinaldo Sagramola e a tutti i tifosi per questo ritorno. ⁣⁣ Inutile dire che ci meritiamo altri palcoscenici ancora.. ma sono sicuro che torneremo presto dove ci compete. ⁣⁣ ⁣⁣ Forza Palermo. #RosaNero @ssdpalermoofficial ⁣ #miccoli #fm10 #fabriziomiccoli

