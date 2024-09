Mi riprendo e me ne vado’: Scalvini prepara l’addio | Il top club si sfrega le mani

Il difensore centrale, che sta ancora recuperando dall’infortunio, lascerà la Dea a fine stagione per trasferirsi in una big assoluta.

Uno dei giovani italiani più promettenti e che si è affermato maggiormente nel corso delle ultime stagioni è senza ombra di dubbio Giorgio Scalvini. Solito prodotto eccellente del settore giovanile atalantino, il classe 2003 ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo, in Serie A e non solo.

Purtroppo la sfortuna si è messa di mezzo, e al termine della scorsa stagione, durante una partita che ormai non aveva più alcun valore, il ragazzo è rimasto vittima di un importante infortunio al legamento crociato del ginocchio, che lo sta tenendo tuttora ai box. Il suo ritorno in campo è previsto per gennaio. La riabilitazione pare stia procedendo per il verso giusto e dunque nel giro di qualche mese il giovane dovrebbe tornare a disposizione di mister Gasperini.

Quella che è appena iniziata però rischia di essere la sua ultima stagione con la maglia dell’Atalanta. Il calciatore infatti una volta che si sarà ripreso al meglio se ne andrà da Bergamo, per trasferirsi in un top club europeo, che già si sfrega le mani. In questo modo infatti il pacchetto arretrato sarà al sicuro per i prossimi anni.

Grande chiamata per Scalvini

Diversi club di Serie A hanno spesso mostrato interesse nei confronti del giovane talento nerazzurro. In primis il Napoli, che lo scorso anno lo voleva per sostituire Kim. Oltre agli azzurri però anche Juventus e Inter hanno sondato il terreno per prendere il classe 2003.

Detto ciò però Scalvini piace tanto anche all’estero, in particolar modo al Real Madrid. I Blancos hanno bisogno di rinforzi nella propria retroguardia, e prendendo il centrale atalantino andrebbero a blindarla per i prossimi anni, vista la sua giovane età.

Real-Scalvini, tutto dipenderà da come tornerà in campo

L’interesse dei Blancos nei confronti del difensore è concreto, anche se in quel di Madrid si vogliono avere sicurezze sulle sue condizioni fisiche.

E’ per questa ragione che solamente quando tornerà in campo se ne saprà di più su questa possibile trattativa. Qualora Scalvini recuperasse al meglio dal grave infortunio patito, Florentino Perez busserebbe davvero alla porta di Percassi con una cospicua offerta per comprare il calciatore.