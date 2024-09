Dalla Champions alla salvezza | Un ex Real arriva in Italia: colpo a zero della neopromossa

Un club appena approdato in Serie A è ad un passo dall’integrare in rosa un ex Blancos. Firma a titolo gratuito per l’ex stella madridista.

Con la stagione che sta per entrare nel vivo e con il mercato chiuso, le squadre non possono far altro che lavorare al massimo sul campo e cercare di ottenere i risultati sperati. Al netto di ciò però non è da escludere che le società possano regalare degli innesti ulteriori ai propri allenatori.

Nello specifico infatti è ancora possibile per i club pescare dalla lista degli svincolati. I giocatori senza contratto possono accordarsi con altre squadre e diventare una grande risorsa per queste compagini. Al momento in questa lista ci sono tanti nomi di alto livello, decisi a rimettersi in gioco.

Uno di questi ad esempio è quello di un ex stella del Real Madrid. La notizia clamorosa però è che il giocatore in questione è vicinissimo all’approdo in Serie A, dove giocherà per una neopromossa. Un colpo a zero di altissimo livello dunque, sia dal punto di vista tecnico che da quello prettamente altisonante, visto che questo grande nome passerà dal giocare la Champions League a lottare per la salvezza.

Ecco l’ex Blancos pronto ad approdare in Italia

Uno dei tanti calciatori in cerca di una squadra è Mariano Diaz. Dopo diversi anni a Madrid il calciatore dominicano era passato a settembre del 2023 al Siviglia a parametro zero. In Andalusia però l’attaccante ci ha passato una sola stagione, prima di tornare ad essere svincolato.

Senza contratto dal luglio scorso dunque il centravanti vuole ancora dire la sua ad alti livelli, e per questa ragione accetterebbe anche qualche piazza di rilevanza inferiore pur di rimettersi in mostra. E questa grande occasione potrebbe arrivare proprio dal nostro campionato.

Dove potrebbe giocare l’ex Real Madrid?

Sia il Como che il Venezia, squadre entrambe neopromosse in Serie A, le quali stanno trovando non poche difficoltà in questo avvio di campionato, potrebbero farsi avanti per l’attaccante.

Un profilo del genere farebbe comodo sia dal punto di vista dell’esperienza che da quello tecnico, senza considerare la sua voglia di rivalsa. Vedremo dunque nel corso dei prossimi giorni se uno dei due club farà una mossa in questo senso e prenderà davvero il calciatore.