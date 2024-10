“Mi dimetto da allenatore, non sono in grado di allenarli”: la sconfitta è impossibile da digerire | Convocata una riunione d’emergenza

Annuncio a sorpresa da parte del tecnico, che si è praticamente arreso e tra lo stupore generale ha deciso di andarsene.

Spesso e volentieri quando le cose in una squadra non vanno, si tende a dare la colpa all’allenatore. La società infatti decide di cacciare il tecnico e puntare su uno nuovo, sperando in una svolta. Altre volte però sono gli stessi tecnici che decidono di farsi da parte autonomamente, capendo che qualcosa non va.

E’ stato il caso ad esempio di Maurizio Sarri, che lo scorso anno, dopo che ha capito di aver perso il controllo dello spogliatoio, ha rassegnato le dimissioni in maniera inaspettata dalla Lazio. Una situazione del genere si è ripetuta nelle scorse ore, sempre nel calcio italiano.

Il mister infatti ha fatto capire apertamente di non essere in grado di allenare la squadra e di gestire la situazione, e di conseguenza ha preso questa decisione inattesa. La pesante sconfitta patita nell’ultimo turno di campionato ha influito pesantemente sulla scelta. Adesso il club ha convocato una riunione urgente per capire il da farsi.

Dimissioni immediate per l’allenatore

La sconfitta patita dal Foggia in casa del Sorrento sembrava dover essere il classico incidente di percorso in una stagione alquanto turbolenta per la squadra pugliese. Questa tuttavia rischia di dover lasciare il segno per il futuro, soprattutto per quanto riguarda quello dell’allenatore.

Il tecnico della compagine Eziolino Capuano infatti al termine del match si è lasciato andare ad un lungo sfogo, che lo ha portato a prendere una clamorosa decisione: dimettersi dall’incarico.

Le pesanti dichiarazioni del tecnico

“Voglio parlare con il Presidente, ho visto cose assurde. Chiedo scusa a tutti, non è la squadra di Capuano. Sono venuto con onestà, non è possibile. In 35 anni non mi era mai capitato di trovarmi in una situazione simile. Mi dimetto da allenatore. Mi dimetto da allenatore. Lo faccio per il bene della squadra e l’avrei fatto anche in caso di vittoria”. Con queste parole ai microfoni di Foggia Tv il mister ha annunciato le dimissioni.

Capuano ha poi concluso, facendo mea culpa. ”Non sono degno forse di rappresentare questa situazione, mi faccio da parte. Nella vita la dignità di persona deve avere la priorità, quindi mi faccio da parte. Forse non sono in grado di allenare questa squadra e mi assumo tutta la responsabilità”.