Mister, siamo disperati, vieni ad allenarci: Claudio Ranieri chiamato alle 2 di notte | Impossibile dire no

Il tecnico sta per tornare in pista dopo il ritiro annunciato lo scorso anno. Vediamo su quale panchina siederà.

Nella passata stagione il calcio italiano ha dovuto dare un grande addio. Claudio Ranieri, dopo aver raggiunto una grandiosa salvezza alla guida del Cagliari, ha deciso di dire basta e di ritirarsi dal ruolo di allenatore dopo una lunga e gloriosa carriera. Una decisione importante, che ha fatto emozionare tutti gli appassionati di questo sport.

Cominciato il nuovo anno però il richiamo della panchina ha iniziato a farsi sentire per il tecnico. Alcune dichiarazioni rilasciate dal diretto interessato infatti hanno fatto capire chiaramente che la possibilità di rimettersi in gioco non è poi così remota, e di giorno in giorno questo scenario diventa sempre più fattibile.

Secondo alcune indiscrezioni infatti Ranieri ha ricevuto una chiamata praticamente impossibile da rifiutare, che lo vorrebbe alla guida di una squadra che si trova in una situazione disperata. Vediamo di chi stiamo parlando e se la trattativa andrà davvero in porto.

Ranieri si rimette in gioco: la chiamata è irrinunciabile

Il campionato di Serie A prosegue, e le difficoltà per alcune squadre continuano a palesarsi sempre di più. I risultati ottenuti sono pessimi, e anche a livello di gioco e prestazioni la situazione non è delle migliori. Detto ciò è ovvio che anche l’ambiente e i tifosi hanno iniziato a perdere la pazienza, e sperano in un cambio immediato di passo.

Una delle compagini che si trova in una situazione del genere è senza dubbio la Roma. Il pesante ko subito in casa della Fiorentina per 5-1 non ha fatto altro che far precipitare le cose, e di conseguenza ha messo ancora più in dubbio la permanenza di Ivan Juric sulla panchina. Detto ciò è chiaro che la società della famiglia Friedkin si sta guardando attorno, e spera di trovare una soluzione. E questa potrebbe essere rappresentata proprio da Claudio Ranieri.

Ritorno a sorpresa per Ranieri

Il 73enne nato nella Capitale ha già guidato in passato la squadra giallorossa, proprio come traghettatore e salvatore di una situazione complicata che si era venuta a creare. E’ proprio per questa ragione dunque che uno scenario del genere potrebbe ripetersi.

I Friedkin infatti stanno valutando davvero questa possibilità, consci del fatto che un uomo dall’esperienza e dal carisma di Claudio Ranieri sarebbe davvero la persona giusta per cambiare le cose.