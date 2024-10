10 minuti in campo in Serie A: Francesco Totti ha la penna in mano per firmare | Pronti a fare la pazzia

L’ex campitano giallorosso sta per realizzare il suo desiderio di rimettersi in gioco. Un club di Serie A lo vuole davvero: accordo trovato.

Le leggende del passato generano sempre un po’ di nostalgia agli occhi di tifosi ed appassionati. E’ per questa ragione che quando una di queste decide di tornare in campo e fare dietrofront rispetto alla scelta di ritirarsi, si crea sempre una grande risonanza mediatica. Quanto sta accadendo sul fronte Totti nelle ultime ore rispecchia ampiamente questa situazione.

L’ex capitano della Roma infatti ha dichiarato recentemente di essere stato contattato da alcuni club di Serie A per tornare in campo, e che addirittura starebbe pensando a questa ipotesi. Una notizia che dunque ha fatto drizzare le orecchie a tutti, romanisti e non solo, ma che allo stesso tempo sembrava dover essere la classica provocazione lanciata da una personalità importante come quella del Pupone. La realtà però sembrerebbe ben diversa.

Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni infatti il campione del mondo 2006 è vicinissimo a firmare per una squadra, la quale vuole fare questa pazzia, facendo indossare all’ex fuoriclasse la propria casacca, anche se per pochi minuti. Vediamo di quale squadra stiamo parlando.

Totti torna a giocare: ecco dove

Dopo la bomba sganciata dal Pupone, si sono cominciate a creare diverse ipotesi su quale fosse il club pronto ad offrirgli un contratto. Qualcuno addirittura aveva ipotizzato che si trattasse della Roma. Tuttavia non saranno i giallorossi ad offrirgli questa clamorosa e inaspettata possibilità.

Secondo le voci infatti il Como starebbe realmente pensando di mettere sotto contratto Francesco Totti fino al termine della stagione. Un’idea pazzesca, che ha fatto già impazzire i tifosi lariani e tutti gli appassionati, che però avrebbe un solo scopo, che non è affatto quello sportivo, visto che l’ex numero 10 giallorosso, nonostante la sua immensa qualità, è ben lontano dalle condizioni ideali per giocare in Serie A.

Una mossa astuta della società

Mettere sotto contratto Totti sarebbe una mossa eccezionale dal punto di vista pubblicitario e non solo per il Como, che andrebbe così a finire al centro dell’attenzione sia in Italia che all’estero. E’ proprio per questo dunque che la società sta realmente pensando di mettere sotto contratto il Pupone.

Staremo a vedere dunque se il campione del mondo accetterà davvero questa proposta. Ma conoscendo l’amore dell’ex capitano della Lupa verso il calcio, questa ipotesi è tutt’altro che impossibile.