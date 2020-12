Come riporta “Gds.it” in merito al meteo, non dà tregua il maltempo, che continua a imperversare sulla Sicilia.

Tra venerdì e il weekend nuova perturbazione con ulteriore passata di piogge e rovesci che interesseranno soprattutto il Centrosud e la Sicilia in particolare.





Possibile svolta all’inizio della prossima settimana con l’arrivo dell’anticiclone che dovrebbe inaugurare una seconda parte di dicembre più mite e soleggiata.