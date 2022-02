Intervistato dai microfoni ufficiale della società, il calciatore del Messina, Daniele Trasciani ha rilasciato le seguenti parole:

«Cosa è successo nell’intervallo del Barbera? Dopo il primo tempo di Palermo siamo stati toccati nell’animo. Quel risultato maturato a Palermo ci ha dato tanto autostima e consapevolezza dei nostri mezzi. I tifosi possono darci tanto. Ci aspettano partite difficili ma posso garantire che daremo il massimo per la maglia e per la città. Il primo gol tra i professionisti è stato emozionante, soprattutto in uno scenario come il San Nicola».