“BASTA CON IL MERCIMONIO DEI MIGRANTI A MESSINA! I migranti fuggono indisturbati per la città mettendo in pericolo la popolazione e dobbiamo pure stare in silenzio senza protestare ? UDITE UDITE … E’ STATA DISPOSTA LA CHIUSURA DEL HOTSPOT PER MIGRANTI ABUSIVAMENTE REALIZZATO PRESSO L’EX CASERMA GASPARRO DI BISCONTE. ALLE ORE 17:00 IL PROVVEDIMENTO SARÀ UFFICIALIZZATO MEDIANTE AFFISSIONE ALL’INGRESSO PRINCIPALE DELLA STRUTTURA DI BISCONTE. Potete seguire in diretta l’esecuzione della storica decisione sulla nostra pagina De Luca Sindaco di Messina”. Questo quanto si legge in un post pubblicato su Facebook dal sindaco di Messina De Luca in merito alla situazione legata ai migranti. Ecco qui di seguito il post in questione.