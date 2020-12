Lionel Messi, fresco vincitore del Trofeo Pichichi come miglior marcatore della Liga nella stagione 2019-2020, ha parlato a margine dell’evento dichiarando:

«Cercheremo di vincere tutto come abbiamo sempre fatto in questo club. Stiamo crescendo poco a poco. E’ vero che ci è voluto un po’ per iniziare a vincere in campionato – riporta “Tuttomercatoweb.com” – . Non avremmo dovuto lasciare per strada così tanti punti. Ora l’importante è ottenere una serie di buoni risultati per arrivare in cima prima possibile. Con la pandemia tutte le partite sono difficili.





La verità è che il calcio è cambiato molto ed è difficile per chiunque, ma troveremo la quadra. E’ orribile giocare senza pubblico. E’ una sensazione molto brutta. E’ come allenarsi e ci vuole molto per entrare in partita. La pandemia ha cambiato in peggio tuttoi l calcio. Lo vediamo in tutte le partite. Speriamo che presto si possa tornare a vivere un calcio con i tifosi negli stadi».