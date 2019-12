Ha fatto scalpore il messaggio che il Catania ha diramato ai propri tesserati, in cui oltre agli auguri di buone feste, venivano messi tutti sul mercato (CLICCA QUI per saperne di più). Inanto, l’Ansa dirama alcuni nomi dei calciatori al quale era riferito il messaggio. Messaggio di doppia natura: uno di invito a lasciare Catania rivolto a giocatori come Lodi, Curiale e Biagianti come riporta anche la news dell’Ansa di qualche minuto fa. Decurtamento, invece, dell’ingaggio vicino al 30% per giocatori come Mazzarani, Sarno, Esposito, Rizzo, Dall’Oglio, Silvestri, Calapai, Di Piazza.