Il Benevento ha conquistato la serie A ormai da settimane, stravincendo il campionato di serie B con un gruppo solido e talentoso guidato da Pippo Inzaghi, grande artefice della cavalcata sannita. La squadra del presidente Svigorito però non ha intenzione di ripetere il percorso nella massima serie di qualche anno fa, quando terminò la stagione all’ultimo posto con soli 21 punti: il Benevento è seriamente intenzionato a costruire una formazione in grado di raggiungere una salvezza più che tranquilla e per farlo, oltre ad aver portato in Campania l’ex Chelsea Remy, è pronto ad assicurarsi un centrale difensivo di caratura internazionale, con un anonimo passato in rosanero. Infatti Kamil Glik, secondo “Tuttomercatoweb”, sembra sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa e certe fonti riportano di aver visto il polacco ex Torino in Italia, a Sanremo, presenza che desta qualche sospetto, vista anche l’assenza di Glik dall’incontro amichevole disputato e vinto dal Monaco contro il Bruges. Del difensore se ne parla da diverso tempo ormai in casa Benevento ed il suo approdo alla corte di Inzaghi ora sembra molto più che una suggestione