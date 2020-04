Il medico dell’FC Messina, Francesco Mento, ha parlato nel corso di una diretta Instagram a proposito della possibile ripresa della serie D. Ecco le sue parole riportare da “Messinasportiva.it”: «Il Comitato Tecnico Scientifico, insieme alla Federazione, ha stilato regole molto rigide e poche società calcistiche possono rispettarle. Bisognerebbe intanto riottenere l’idoneità sportiva e poi dividere in gruppi separati tutti i tesserati. Sperando chiaramente di non incorrere in qualche caso di positività, che potrebbe costringere l’intera squadra alla quarantena. Alcuni colleghi del nostro girone mi confermavano che non seguivano la squadra in trasferta perché non era obbligatorio a termine di regolamento. Adesso mi chiedo come si potrebbe affrontare questa situazione inedita per tutti senza la vicinanza dello staff sanitario».