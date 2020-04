Attraverso una delle sue consuete dirette Facebook, il sindaco di Messina, De Luca, ha detto di essere contrario alla sperimentazione del 5g nel messinese. Ecco le sue parole riportate da “Tempostretto.it”: “Abbiamo approfondito la questione, abbiamo verificato come si comporta l’Arpa Sicilia. Sto firmando l’ordinanza che vieta a chiunque di sperimentare e installare impianti con tecnologia 5G in tutto il territorio messinese. Non consentiremo che si facciano queste installazioni. Ci sono troppe segnalazioni che ci impongono di fermarci un attimo. Non è la mia materia, è necessario approfondire e nel frattempo però a Messina non si faranno impianti 5G”. E sul Governo ha poi aggiunto: “Bisogna avere il coraggio di dire come stanno le cose. E’ un Governo balordo e di balordi. Chi non ha il coraggio di dire le cose e di decidere non merita. Da dieci giorni si parla di riaprire, ma senza parlare di quali saranno le condizioni. Abbiate il coraggio di dire che staremo in libertà vigilata per 6 mesi o 1 anno. Ditelo. Loro fanno parte del partito del 27, quello del posto fisso. Per loro prendere una decisione subito o tra venti giorni non cambia niente. Cambia però per un imprenditore che per esempio deve sapere che investimenti fare per poter riaprire”.