Meno 8 in classifica: Serie A, la Big incassa un colpo durissimo | Adesso è più dura che mai

Pessime notizie per una grande squadra del nostro campionato, che adesso vede quasi azzerarsi del tutto le speranze di raggiungere il principale obiettivo stagionale.

La stagione di Serie A prosegue, e le squadre continuano a lottare per i propri traguardi. La questione riguardante il tricolore sembra ormai essere tutta nelle mani dell’Inter, che ha un vantaggio di ben 9 punti sulla Juve seconda, ma con ancora una partita da recuperare.

Restano invece molto aperte le altre lotte, sia quella riguardante il quarto posto e tutti gli altri piazzamenti utili a partecipare alle coppe europee, e sia quella per la salvezza.

Nelle ultime ore però una notizia clamorosa ha scioccato tutto il campionato. Una big infatti in questa stagione deve affrontare un pesante passivo in classifica. Il club in questione infatti si è ritrovato con ben 8 punti in meno, complicando ancora di più le cose.

Grandi difficoltà per la squadra

Nel corso della 25esima giornata di Serie A la Lazio è caduta in casa contro il Bologna, in quello che era un vero e proprio scontro diretto per la conquista della Champions League. Gli uomini di Thiago Motta si sono imposti per 2-1 all’Olimpico, mandando in piena crisi la squadra di Maurizio Sarri, che, almeno in territorio nazionale, non sta vivendo una grande stagione.

I risultati dei capitolini infatti sono stati molto altalenanti, e la cosa che fa ancora più impressione è la netta differenza di rendimento degli Aquilotti quest’anno rispetto a quello scorso. Nel campionato 2022-23 la Lazio a questo punto della stagione aveva 45 punti, mentre al momento ne ha solo 37. Ben 8 lunghezze in meno dunque se messe a paragone. Un distacco non da poco, e che potrebbe risultare decisivo per la corsa al quarto posto.

I trend delle altre squadre a confronto

Dopo 25 giornate di campionato i club che rispetto allo scorso anno hanno perso più punti oltre alla Lazio sono la Salernitana (-11), l’Udinese (-8) e il Sassuolo (-7). Rendimento in negativo fuori dal comune invece per i campioni d’Italia in carica del Napoli, che si ritrovano con la bellezza di 29 punti in meno se si confronta la classifica alla passata stagione.

Tra i saldi più positivi invece troviamo l’Inter, sempre più in volata verso lo scudetto e a +16 dall’anno scorso, il Bologna (+10), vera sorpresa del campionato attuale, e la Fiorentina, +10 e in piena lotta per l’Europa.