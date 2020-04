talia e Usa sono alleati per combattere il coronavirus, è il messaggio che la First Lady statunitense Melania Trump ha voluto lanciare al nostro Paese attraverso una conversazione telefonica con Laura Mattarella, la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come rende noto la Casa Bianca, Melania Trump ha fatto “le sue sentite condoglianze per i molti italiani che hanno perso la vita per il coronavirus” , esprimendo al contempo “ottimismo e speranza” per “il trend positivo” che si sta delineando nel nostro Paese e ricordando che gli americani “sono a fianco del loro alleato»” in questa dura battaglia.