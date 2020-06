La redazione di “Grossetosport.com” ha analizzato la media spettatori nei gironi di Serie D. Primo posto per il Palermo con una media di 15.874 spettatori a partita. In seconda posizione troviamo il Foggia che porta allo stadio 5.050 spettatori. Terzo posto, poi, per il Mantova con i suoi 2.298 spettatori a partita. Ecco l’elenco completo:

Girone A

1ª) Lucchese, stadio Porta Elisa, capienza 7.400 media spettatori 1.007

2ª) Prato, stadio Nelli, 1.300 media 292

Girone B

1ª) Pro Sesto, stadio Breda 4.500 media 438

2ª) Legnano, stadio Mari 6.700 media 419

Girone C

1ª) Campodarsego, stadio Gabbiano 1.200 media 577

2ª) Legnago, Stadio Sandrini 2.152 media 371

Girone D

1ª) Mantova, stadio Martelli 7.500 media 2.298

2ª) Fiorenzuola, stadio V. Pavesi 4.000 media 465

Girone E

1ª) Grosseto, stadio Zecchini 9.909 media 1.275

2ª) Monterosi, stadio Martoni 1.500 media 550

Girone F

1ª) Matelica, stadio papa Giovanni Paolo II 1.200 media 654

2ª) Campobasso, stadio Romagnoli 25.000 media 1.485

Girone G

1ª) Turris, stadio Liguori 5.300 media 1.179

2ª) Ostiamare, stadio A. Marzio 1.050 media 460

Girone H

1ª) Bitonto, stadio C.d.Ulivi 3.000 media 1.325

2ª) Foggia, stadio Zaccheria 25.085 media 5.050

Girone I

1ª) Palermo, stadio Barbera 36.349 media 15.874

2ª) Savoia, stadio Giraud 12.500 media 1.171