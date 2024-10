Mbappé, è muro contro muro. La Lega: “Il Psg paghi i 55 milioni”

Il mondo del calcio si trova nuovamente spettatore di un’accesa disputa legale tra una delle sue stelle, Kylian Mbappé, e il Paris Saint-Germain (PSG), il club francese che lo ha lanciato verso il successo internazionale. La controversia ruota attorno a un imponente bonus di 55 milioni di euro, cifra che secondo la commissione paritaria della Lega è dovuta al giocatore, ma che il PSG, almeno per il momento, si rifiuta categoricamente di pagare. Nonostante la decisione della commissione, il club parigino è determinato a contestare la sentenza nelle “giurisdizioni competenti”.

Le Origini del Contenzioso

La disputa è nata a seguito di un accordo controverso risalente all’estate del 2023, in cui il PSG aveva ottenuto il reintegro di Mbappé in squadra, nonostante il giocatore avesse rifiutato di estendere il contratto fino al 2025. In quell’occasione, Mbappé aveva accettato di rinunciare a un bonus significativo, nell’ottica di salvaguardare i bilanci del club. Tuttavia, Mbappé ha poi cambiato posizione, ritenendo che l’accordo fosse divenuto invalido per vari motivi, tra cui la scoperta di campagne social ostili orchestrate contro di lui tramite un’agenzia assunta dal PSG. Inoltre, l’attaccante sostiene di essere stato gradualmente emarginato dal club, soprattutto dopo aver comunicato ufficialmente l’intenzione di lasciare il PSG al termine della stagione passata.

Il Tentativo di Mediazione e il Fallimento dell’Accordo

Lo scorso 11 settembre, la Commissione giuridica della Lega aveva tentato di proporre una soluzione di compromesso. Tuttavia, l’offerta è stata prontamente rifiutata da Mbappé, che pretende il pagamento immediato dei bonus e degli stipendi arretrati. Il PSG, d’altra parte, sembra intenzionato a non cedere di fronte a quella che vede come una richiesta eccessiva, sostenendo la propria posizione sia sul piano legale che finanziario.

Un Futuro Incerto e il Rischio di Compromessi Difficili

L’iter si prospetta lungo e complesso, con un confronto che potrebbe protrarsi per mesi, se non anni. Il muro contro muro tra Mbappé e il PSG rischia di compromettere ulteriormente i rapporti tra il giocatore e la società, lasciando poche speranze per un compromesso. Mbappé, attualmente al Real Madrid, appare deciso a far valere i propri diritti fino in fondo, in nome della trasparenza e del rispetto degli accordi contrattuali.

Questo caso rappresenta un altro esempio delle tensioni sempre più frequenti tra i giocatori di élite e i grandi club calcistici, evidenziando le difficoltà di gestione finanziaria e contrattuale che spesso circondano i campioni di livello mondiale. Per il PSG, l’esito di questa vicenda sarà determinante non solo per le proprie finanze ma anche per la propria immagine nel panorama calcistico internazionale.