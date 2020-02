Il presidente onorario del Savoia, Mazzamauro, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al sito ufficiale del club oplontino: «Sono mortificato, mi scuso con Giugliano ed il Giugliano per non aver fatto menzione della compagine gialloblu quando mi è stato chiesto delle squadre in vetta alla classifica. Il Giugliano è la terza forza di questo campionato: faccio i complimenti alla famiglia Sestile perchè, dopo il grave lutto che ha colpito il loro nucleo familiare, non hanno abbandonato il progetto, anzi hanno migliorato la rosa a disposizione di Mister Agovino. Nutro stima nei confronti del suddetto tecnico ed affetto per la Società e per alcuni calciatori gialloblu che ho avuto alle mie dipendenze. In press conference ho parlato delle tre siciliane e del mio Savoia, ma, ripeto, ho sbagliato a non citare il Giugliano, che considero una delle cinque squadre più forti del girone I del campionato di Serie D. Anzi ha anche qualche punto in meno rispetto a quelli che meriterebbe, il discorso vale per tutte le campane. Partita contro l’FC Messina? Domenica si affronteranno due delle top five di questo campionato. Ce la giocheremo fino alla fine».